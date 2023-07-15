وزير التجارة يقرر استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة حكومية

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركى (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجارى، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.





وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن استمرار العمل بالقرار يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الاكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية. ولفتت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، إلى أنه باستطلاع رأى وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أى معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبى المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجى.

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