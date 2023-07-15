الطاهرى يعلن عن برنامج «الجزيرة» لتغطية مهرجان العلمين عبر إكسترا نيوز

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تقديم برنامج جديد على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، يحمل عنوان: "الجزيرة".





وأشار الطاهرى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أن البرنامج الجديد من تقديم محمود السعيد ونانسي نور، وذلك ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية لمهرجان العلمين.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته 13 يوليو الجارى وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.