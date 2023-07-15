كولر ينتظر مفاوضات التجديد مع الأهلي: أتمنى الحصول على إجازة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 02:29 مساءً - كشف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، عن استمراره مع الفريق الفترة المقبلة أو العودة إلى أوروبا، مؤكدا أنه مرتبط بعقد مع النادي المصرى مستمر لعام آخر.

وقال كولر فى حوار مع إذاعة " S R F SPORT "السويسرية"، وقعت على عقد مع النادي لعامين، لذا أتوقع استمرارى هنا لعام آخر، وعموما أنا كمدرب لا أخطط عادة كثيرا للمستقبل لأنني أعرف مدى سرعة تغير وظيفة المدرب".

وأضاف كولر، "أحاول فقط تقديم كل ما لدي فى المكان الذى أعمل به، وطالما هناك رضا من الجانبين فيمكن مد التعاقد، إن لم يحدث ذلك فسوف نجتمع ونتحدث سويا".

وأكد المدير الفني لفريق الأهلي أنه لم يستطلع رأى مواطنه رينيه فايلر قبل قبوله تدريب الفريق الأحمر، موضحا أنه كان حريصا على تكوين رأيه وخوض التجربة بنفسه للحكم عليها مسقبلا.

وتحدث كولر عن الضغط الذي تعرض له لغياب درع الدوري عن الأهلي لمدة عامين قائلا، "بالطبع شعرت بالضغط من الملايين من جماهير الأهلي فى مصر فهم متطلبين للغاية ويرغبون فى الفوز، وأردت أنا وفريقي أن ننجح واتضح أنه موسم رائع، فزنا فيه بكل شيء تقريبا".

وعلق كولر على أقاويل بأن فوز الأهلي بالدوري نظرا لضعف المسابقة قائلا، "الدوري المصري ليس ضعيفا، الدفاع هنا أولوية لكل الفرق، حينما نخوض المباريات فالمنافسون يحاولون أولا الحفاظ على التعادل السلبي ولا يجعلون المهمة سهلة بالنسبة لنا".

وأضاف كولر، "يجب أيضا أن ننتبه للهجمات المرتدة والركلات الحرة، لقد نجحنا فى ذلك حتى الآن ونأمل فى المرور بسلاسة من الأربع مباريات المتبقية بدون خسارة.

"لقد توجت مع الأهلي بلقب الدوري بدون لعب.. هل هذا الأمر يقلل من سعادتك باللقب".. رد كولر على هذا السؤال قائلا، "لا.. لأنني مررت بموقف مشابه حينما توجت بالدوري السويسري عام 2000 مع سانت جالين، استطعت التأقلم مع الأمر".

وعن التأقلم في الحياة داخل القاهرة، قال المدرب السويسري، "إنها تسير جيدا، وهذا مناسب لى، فالرحلة من الفندق إلى ملعب التدريب قصيرة تستغرق من 5 لـ10 دقائق حسب حركة المرور".

وأضاف، "لقد زرت الأهرامات أيضا وكنت هناك لأول مرة فى ديسمبر من سنة 1988 حينما أتيت إلى مصر لخوض مباراة ودية مع المنتخب السويسري".

وزاد كولر، "عندما أكون خارج الفندق فعادة أكون في السيارة ولا أسير على قدمي تقريبا لأن الطقس يكون شديدة الحرارة أثناء النهار".

وحول الحصول على إجازة فى سويسرا بعد نهاية الموسم، قال كولر، "أتمنى ذلك لكنني لا أستطيع التخطيط للأمر، لأن هناك مباراة السوبر الأفريقي، وأتمنى معرفة موعدها بحلول الأسبوع المقبل".

وعن لغة التواصل قال إنه يستخدم الإنجليزية طوال الوقت لأنه لا يجيد العربية، كما أنه لا يقضي الكثير من الوقت خارج معسكرات الفريق، حيث السلام والهدوء والراحة، وأكد كولر سعادته فى القاهرة.

وعن المزارات السياحية التي شاهدها في مصر قال كولر، "زرت الأهرامات مرة أخرى، وكنت هناك لأول مرة فى ديسمبر من سنة 1988 حينما أتيت إلى مصر لخوض مباراة ودية مع المنتخب السويسري".