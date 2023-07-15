فحص 32 ألفا من المقبلين على الزواج فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أجرت مديرية الصحة بالمنيا، الفحص الطبى لما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من المقبلين على الزواج بالمحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج نهاية فبراير الماضى وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجارى.





وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما. وناشد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، المقبلين على الزواج البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوما من إجراء الفحوصات، وأن مدة صلاحية الشهادة 6 أشهر برقم كودى، وتشمل الفحص الطبى والتحاليل، ولا يمكن التلاعب فى بياناتها أو تزويرها ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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