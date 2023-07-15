60 دقيقة.. الطاهرى يقدم حلقات خاصة من مصايف مصر على إكسترا نيوز

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تقديم عدد من الحلقات الخاصة من برنامج "60 دقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز" من مصايف مصر "إسكندرية - العلمين - مطروح".





وأوضح الطاهرى، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن ذلك ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية لمهرجان العلمين، على أن تكون الحلقة الأولى مع النجم أحمد وفيق. وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته 13 يوليو الجارى وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

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