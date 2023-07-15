وزيرة التضامن تبحث مع سفيرة البحرين سبل تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادى، والتشريعات القانونية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وميكنة منظومة العمل الأهلى، وأيضا الاستفادة من تجربة البحرين فى رعاية المسنين، والتسويق لمنتجات التراث اليدوى، وتنمية التطوع.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل على عدة محاور، تشمل ملف الحماية الاجتماعية الذى يستهدف توفير الحد الأدنى من الدخل للفئات الأولى بالرعاية والأسر تحت خط الفقر، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية أيضا توفير الدعم الغذائى والتأمين الصحى والتأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى تغطية تكلفة مصروفات التعليم لغير القادرين، والمساهمة فى شراء الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة.

كما تطرقت الوزيرة أيضا لبرامج التمكين الاقتصادى التى تشمل تنمية المرأة الريفية وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتوفير قروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر من خلال برامج "مستورة" تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص للعمل لدى الغير ولدى النفس.

وأفادت القباج، أن الوزارة سبق واستقبلت صغار المنتجين العاملين فى مجال التراث الحرفى ودعم الأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا"ـ ومعرض "بيت العرب" الذى شهد مشاركة ما يزيد على 13 دولة عربية، بهدف تكامل السوق العربى وإحداث تبادل تجارى بين الدول العربية فى مجال الصناعات اليدوية والتراثية الصديقة للبيئة.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة لديها مجموعة من التشريعات القانونية التى تتميز بها الوزارة كقوانين رعاية الأطفال وكبار السن، والذى يعد أول قانون يطلق للمسنين ويوفر عددا من الخدمات، خاصة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان لها صدى إيجابى عالمى، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنظومة الإلكترونية لميكنة العمل الأهلى وحوكمة العمل الأهلى.

ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة عن سعادتها بما تشهده مصر من تقدم كبير فى مختلف المجالات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى تفضلت بزيارتها.

كما أشادت السفيرة بالعلاقات التى تجمع بين البلدين فى القطاع الاقتصادى والسياسى، معربة عن رغبتها فى التعاون فى المجالات الاجتماعية وفى التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.

وتطرق الحديث عن جهود التطوع التى يتميز بها المجتمع فى البحرين، خصوصا المنظمات الأهلية التى تعمل فى مجال المسنين وغيرها من مجالات الرعاية.

واستعرضت القباج، مزايا المنظومة الإلكترونية المستحدثة بالوزارة لتعظيم حوكمة العمل الأهلى، معربة عن استعداد الوزارة لنقل تلك الخبرات إلى مملكة البحرين.

كما اتفق الطرفان على مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى المصرية فى معرض صحة المنامة ، والتطلع للمشاركة فى معرض الخريف، بالإضافة إلى المشاركة المنتظمة من قبل الوزارة فى جائزة صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

وفى نهاية اللقاء اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعى وسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة على تشكيل مجموعة عمل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وذلك من خلال تحديث بروتوكول التعاون بين الطرفين الذى تم توقيعه منذ ثلاث سنوات ماضية ليشمل المجالات التى تم التطرق إليها.