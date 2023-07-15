محافظ القاهرة: نعمل جميعا فى أجهزة الدولة من أجل خدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة.





وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحصر أصول الدولة، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، حيث سيتم استغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أننا نعمل جميعاً فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم، بالشكل الذى يساهم فى دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.