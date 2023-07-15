تفاصيل إجراءات اعتماد مراقبي الحكام استعداداً للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 04:28 مساءً - نظامًا جديدًا يبدأ به الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال لجنة الحكام الرئيسية، مع بداية موسم 2023 -2024 لتقييم أداء الحكام؛ ليسمح بالحصول على ترتيب موضوعي يعتمد على الشفافية؛ لذا سينظم الاتحاد دورة لمقيّمي الحكام وهي إلزامية لمن يرغب في الانضمام.

ولفت اتحاد الكرة في بيان رسمي، إلى أن الهدف من تلك الخطوة اعتماد مقيمي الحكام ومقيمي الحكام بالفيديو على مستوى المسابقات المحترفة والمحلية، ويتم الترشح على مستوى محلي وعلى أسس التقييمات الفردية، على أن يتم اعتماد نظام التقييم الجديد (تقرير المقيّم الجديد والإرشادات الخاصة به) في جميع فئات حكام المباريات على المستوى المحلي (C1 وC1 التطوير وC2 وC3)، للجنسين.

ما هي خطوات التسجيل ؟

يمكن لأي شخص مسجل في قاعدة البيانات الوطنية للحكام، ويستوفي المتطلبات المذكورة أدناه، تقديم طلبه من خلال رابط إلكتروني، على أن يستمر التقديم حتى 6 أغسطس 2023، وسيتم تجاهل الطلبات المتأخرة.

بعد استلام النموذج والموافقة على الطلب، سيخضع المرشح لاختبار في قوانين اللعبة (TRIViA) واختبار فيديو، وسيتم قبول المرشح الذي يحصل على الحد الأدنى %75 من إجمالي الاختبارين.

ويتلقى المرشح معلومات مفصلة حول الدورة، والمرشح المختار سيتم اعتماده مقيما معتمدا للحكام.

وتستمر الدورة لمدة 3 أيام، وستعقد من 1 إلى 3 سبتمبر، وسيتم التأكيد على المواعيد المحددة، وتحدد لجنة الحكام العدد الإجمالي للمقيمين وتحتفظ بالحق في رفض أو دعوة المرشحين.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه عن المتطلبات الأساسية للمشاركة في دورة مقيِّمي الحكام؛ حيث يتوجب على المرشح أن تتوافر فيه الشروط التي تم ترتيبها حسب الأولوية، وهي كالتالي:

- أن يكون قادرا على استخدام الكمبيوتر والبريد الإلكترونى وميكروسوفت وورد.

- أن يكون على دراية بقوانين اللعبة وتحديثاتها.

- أن يكون تحت سن الـ 65 عاما، بحسب الأفضلية.

- أن يكون محاضرا في الاتحاد الدولي أو محاضرا سابقا.

- أن يكون مقيمًا للحكام أو محاضرا بالفيفا حاليا أو سابقا.

- أن يكون مقيمًا حاليًا في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- أن يكون حكمًا دوليا أو مساعد حكم دولي سابق.

- أن يكون حكمًا أو مساعد حكم قد تولى التحكيم في أعلى المسابقات الوطنية الأخرى لأكثر من 10 مواسم.

- أن يكون حكمًا أو مساعد حكم قد تولى التحكيم في مباريات في مسابقات وطنية أخرى لأكثر من 10 مواسم.

- أن يكون حكما أو مساعد حكم في المسابقات المحلية الأخرى.