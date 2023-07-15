صحة المنيا: فحص 32 ألفا من المقبلين على الزواج ضمن «100 يوم صحة»

جدة - نرمين السيد - أجرت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، فحصا طبيا لعدد 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من المقبلين على الزواج بالمحافظة وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج نهاية فبراير الماضى وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجارى.





وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا - فى بيان - إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وناشد حسانين المقبلين على الزواج، البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوما من إجراء الفحوصات، وأن مدة صلاحية الشهادة 6 أشهر برقم كودى، وتشمل الفحص الطبى والتحاليل، ولا يمكن التلاعب فى بياناتها أو تزويرها ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد آخر، واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وذكرت المحافظة - وفقا لبيان - أن الوحدة المحلية بأبو قرقاص حررت 38 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس و12 محضرا خلال حملة على المخابز والأسواق وتم ضبط 187 كرتونة عصير منتهى الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة.

وفى مركز العدوة، حررت الوحدة المحلية 6 محاضر تموينية خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق، وجه محافظ المنيا أسامة القاضى، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية فى جميع مراكز المحافظة بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، ورفع كل الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرا على المواطنين.

وذكر بيان إعلامى للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملة لإزالة الاشغالات أسفرت عن تحرير 5 محاضر إشغال، بكورنيش النيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى مركز مغاغة قامت الوحدة المحلية بتحرير 10 محاضر إشغال خلال حملة فى شوارع الجمهورية وعبد العظيم وميدان المحطة.

وفى مركز ومدينة بنى مزار نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات أسفرت عن تحرير65 محضر إشغال لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.