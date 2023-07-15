الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجرى 116 عملية خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية المتمركزة فى مركز شباب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، منذ منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضى وحتى مساء أمس الجمعة، ضمن حملة 100 يوم صحة، بلغ إجمالى المترددين على العيادات المتنقلة 2516 مواطنا، وتم صرف العلاج بالمجان، كما تم تحويل 296 مواطنا لمستشفى العريش العام، وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.





وقالت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - إن القافلة أجرت 399 تحليلا معمليا، و43 أشعة سونار، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاج الأسنان لـ220 مواطنا، فيما أجريت العمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، وبلغت 116 عملية، متضمنة 17 حالة رمد، و25 حالة مرارة بالمنظار، و8 حالات جراحة أطفال، و28 حالة أنف وأذن، وحالة مخ وأعصاب، و16 حالة تداخلات جراحية متنوعة، و4 حالات عظام، وحالتى استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، و8 حالات قسطرة قلبية، وحالتى مناظير جهاز هضمى. وأشارت الوزارة إلى أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرى وبمشاركة 27 طبيبا من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التى تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام. من جانبه أوضح عميد كلية طب جامعة السويس الدكتور عبد الرحمن الطحان، أن رئيس الجامعة الدكتور السيد الشرقاوى قدم كل أوجه الدعم للتعاون مع إدارة القوافل بقطاع الطب العلاجى فى وزارة الصحة والسكان لدعم أهالى مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء فى إطار حملة 100 يوم صحة.

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