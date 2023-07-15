صيف يوليو الحار.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادى النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 37 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بنى سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 46 34

الرياض 46 30

المنامة 40 33

أبوظبى 45 32

الدوحة 42 33

الكويت 49 30

دمشق 40 23

بيروت 31 27

عمان 37 23

القدس 35 22

غزة 31 25

بغداد 47 30

مسقط 35 33

صنعاء 31 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 34 25

تونس 42 25

الجزائر 31 25

الرباط 27 17

نواكشوط 29 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 33 24

بكين 33 22

كوالالمبور 34 24

طوكيو 36 26

أثينا 37 26

روما 37 22

باريس 25 14

مدريد 34 21

برلين 29 16

لندن 21 12

مونتريال 25 20

موسكو 24 15

نيويورك 28 22

واشنطن 31 22

أديس أبابا 21 14