بالإنفوجراف ....الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٨ يوليو ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 05:25 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٨ يوليو وحتى ١٥ يوليو الجارى كالتالى :

الأحد الموافق ٩ يوليو:

*البيئة تشارك فى حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بالانفوشى بمحافظة الاسكندرية

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية بالبدء فى حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الانفوشى بمحافظة الاسكندرية وذلك بالتنسيق مع نادى روتارى "اسكندرية رمل"، وجامعة الاسكندرية ، والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ،وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

الاثنين الموافق ١٠ يوليو:

*وزارة البيئة تستكمل التعاون مع مؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير

وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية لجائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وقع على البروتوكول كلا من الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك لإطلاق المرحلة الثانية لجائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، بعد إطلاق المرحلة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

الثلاثاء الموافق ١١ يوليو

*وزيرة البيئة ترد على شواغل النواب خلال اجتماعها بأعضاء لجنتى الطاقة والبيئة والإدارة المحلية بمجلس النواب:

وزيرة البيئة: مجلس النواب شريك وداعم أساسي لوزارة البيئة في رحلة الإعداد لمنظومة إدارة المخلفات

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من ٢٥ مليون جنيه سنويا في ٢٠١٨ إلى تحقيق ٧٠٠ مليون جنيه في ٥ سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة ٥٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال ٣ سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت ٢٥٪.

كما أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ببرامجها الثلاث ، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيلياً يقدم تقييم للمنظومة ، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقد أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019،

ووضع المخلفات خلال عام 2019 ، و مخطط لمنظومة المخلفات للبرامج الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، و نسب الانجاز في البرنامج الاول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً مقارنة بين الوضع السابق والحالي قبل وبعد تنفيذ البنية التحتية ، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع و تقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على معوقات التنفيذ.

الاربعاء الموافق ١٢ يوليو:

*خلال مشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت":

وزيرة البيئة ترحب بالتعاون مع الجمعية فى مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، والسيدة Ms Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.

*وزيرة البيئة تتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، و المنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، والسيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ أن الاجتماع سوف يلقى الضوء على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون للمناخ في دبي COP28 والنتائج المتوقعة منه، وآليات البناء على نتائج ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، ومنها اعلان صندوق الخسائر والأضرار وآليات تفعيله، ومناقشة آلية الخروج بقرار تقييم عالمي هادف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس والتعاون الدولي في مجال المناخ، إلى جانب وسائل تنفيذ ودعم إجراءات التخفيف والتكيف.

الخميس الموافق ١٣ يوليو:

*خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي ببروكسل:

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك في الجلسة العامة لمناقشة التقييم العالمي لجهود مواجهة آثار تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة العامة لمناقشة التقييم العالمي لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، ضمن مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي في بروكسل، المنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، والتى أفتتحها السيد فرانس تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، لمناقشة هدف التقييم العالمي بشكل هادف في دبي أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناح، بشكل يعمل على تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس والتعاون الدولي للعمل المناخي.

وهنا أكدت الوزيرة ياسمين فؤاد على أن الجلسة تناقش سبل الخروج بقرار تقييم عالمي شامل في مؤتمر المناخ COP28 بدبي بهدف تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس والتعاون الدولي للعمل المناخي ، والتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والدعم.

*خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي ببروكسل:

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تعرض رؤية عامة لمسار ملف الخسائر والأضرار حتى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على تطلعها لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص تمويل الخسائر والأضرار ، وحشد الدعم وتعزيز الثقة في لجنة التعاون الفني المعنية بالخسائر والأضرار وعملها ، باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التقدم في هذا الملف قبل مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة تمويل الخسائر والأضرار التي تديرها وزيرة البيئة الألمانية، ومشاركة وزراء عدد من الدول ومنها بلجيكا وإسبانيا وأستراليا والبرازيل وكوريا وكندا والصين وزامبيا وفرنسا والنرويج وكوبا واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي ببروكسل.

الجمعة الموافق ١٤ يوليو:

* خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل:

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تشارك فى جلسة حول سبل تعزيز التعاون في إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب

د. ياسمين فؤاد تشارك في جلسة "تعزيز العمل على التكيف"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 فى جلسة نقاشية حول سبل تعزيز التعاون في إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة فى كلمتها على أن الفجوة بين نشر مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة واضحة، وتتسع بمرور الوقت بسبب القدرات والموارد المالية التي تكتسبها تلك الدول المتقدمة، مؤكدة أن التقارير تشير إلى التفاوتات الصارخة والتى قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، وأنه من الضروري العمل على تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة الفعالة، وتقديم المنح والتمويل الميسر للبلدان النامية، ودعم المشروعات في تلك البلدان للتحول إلى الشبكات الذكية التي يمكن أن تستوعب الطاقة المتجددة، والتغلب على مشاكل التخزين والنقل، إضافة إلى ضرورة توفير برامج بناء القدرات، ودعم المشروعات التجريبية للشبكات الصغيرة في المناطق الأكثر ضعفًا، والتأكد من أن الانتقال عادل وليس له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة على المجتمعات، ولا يعيق أمن الطاقة.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن العناصر الهيكلية المتفق عليها خلال الاجتماعات الفرعية الأخيرة في يونيو الماضي حول الهدف العالمي للتكيف تعد نقطة انطلاق لنقاشات مكثفة للوصول لتوافقات تحقق التوقعات المرجوة حول صياغة هدف عالمي للتكيف في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبى.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة "تعزيز العمل على التكيف" ، ضمن مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابع للعمل المناخي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

* استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى:

البيئة تنجح فى إنقاذ ترسة بحرية من أحد أسواق المطرية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد اصحاب محلات ببع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للاذي من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهم قطاع الفروع ممثلا عنها الأستاذ حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام و بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، وقد قام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية لفحص الشكوى حيث تم التواصل مع الشاكى، و تم ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجارى إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.