عاجل- «إكسترا نيوز»: الرئيس السيسى يصل كينيا للمشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، عن ‏وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الكينية نيروبى، للمشاركة فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية. ومن المنتظر أيضًا، أن يعقد الرئيس السيسى مباحثات مع نظيره الكينى ويليام روتو، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أُطر العمل الإفريقى المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج فى القارة.

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