خلف الحبتور يشيد بجمال وهدوء مدينة العلمين الجديدة ويدعو لزيارتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أشاد رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بجمال وهدوء مدينة العلمين الجديدة، داعيا إلى زيارتها للاستمتاع بشواطئها وشمسها الدافئة.





وكتب الحبتور فى منشور أرفقه بمقطع فيديو عبر صفحته بموقع فيسبوك "وصلنا بحمد الله وسلامته إلى مدينة ⁧‫العلمين‬⁩ فى الساحل الشمالى لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبى تلبية لدعوة كريمة من أخى وصديقى العزيز المهندس حمدى سليمان وعائلته الفاضلة الكريمة". وتابع الحبتور "منطقة جميلة جداً تتميز بشواطئها الرائعة التى تضاهى أنقى وأجمل الشواطيء فى العالم.. أدعو كل من يعشق ⁧‫الهدوء‬⁩ والبحر‬⁩ والشمس الدافئة‬⁩ أن يزور⁧‫ الساحل الشمالى‬⁩ فى ⁧‫مصر‬⁩ فهو بحق يستحق الزيارة".

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