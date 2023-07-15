محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة والصرف الصحى بأرمنت والقرنة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ بدأ جولته بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالطارف والرواجح والمقامة على طريق الأقصر – قنا الصحراوى الغربى بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

من جانبها قالت رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالأقصر المهندسة رقية حماد، إن المحطة يتم إنشاؤها بطاقة 26/38 ألف متر مكعب فى اليوم لخدمة قرى مركز ومدينة القرنة بالكامل بعدد 12 قرية بإجمالى عدد محطات رفع 17 محطة منها 5 فى حيز التنفيذ هى: (الاقالتة - القبلى قامولا - نجع البركة - الطارف - بوستر الطارف ) بالإضافة إلى محطة (البعيرات) التى يجرى العمل بها وكذلك محطتين بالضبعية – ومحطة جزيرة القرنة، و8 محطات سيتم بدء العمل بهم فور الإسناد للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأشارت رقية حماد إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الصرف الصحى بالقرنة تتجاوز المليار جنيه ( قابلة للزيادة ) ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشروع خلال عام، مضيفة أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 306 ملايين جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة 60% وتخدم المحطة نحو 140 ألف نسمة من سكان القرنة.

وأوضحت أن محطة المعالجة تتكون من مسارين للمرحلة الحالية ومسار آخر للمرحلة المستقبلية وسيتم صرف ناتج المحطة على غابة شجرية تقوم بتنفيذها شركة المياه.

وعلى هامش جولة المحافظ بالقرنة وأثناء متابعته مشروع تغطية ترعة رمسيس فى طريق معبد هابو وافق المحافظ على مد مساحة تغطية الترعة لمسافة 150 مترا إضافية وذلك استجابة لطلب الأهالى، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بأرمنت الحيط بمركز أرمنت الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تبلغ مساحته نحو 1030 مترا بالإضافة إلى المساحة الخضراء حول المركز ومنطقة الألعاب وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى نحو 15 مليون جنيه.