محافظ الغربية: حملة 100 يوم صحة قدمت 142 ألف خدمة طبية متنوعة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التى تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت 142 ألف خدمة طبية متنوعة لأهالينا بقرى ومدن الغربية من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة).





وأضاف محافظ الغربية، فى تصريح له اليوم السبت، أن المبادرة قدمت خدماتها لـ18 ألف مواطن، شملت تنفيذ عدة فعاليات أبرزها التثقيف الصحى لنحو 4992 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعى والتثقيف الصحى والتمريض المدرب على ذلك فى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وخدمات فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن.

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