موفدة «إكسترا نيوز» تتحدث عن أبرز أسباب القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

وقالت "فاروق"، خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه إذا كان العالم كله يتحدث عن مجموعة من التحديات التى يعانيها، بدءًا من التغيرات المناخية وكيف أثرت على البنية التحتية والطاقة وغيرها، مرورًا بجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فإن القارة الإفريقية تحتاج بشدة إلى هذه القمة وهذا التوحد والإندماج والتكامل كما لم تحتج إليه من قبل.
وأضافت أن هناك عدد من الأمور المُعلقة بين الأشقاء الأفارقة، فنحن نتحدث عن بحث الزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية المشاركين، عن الإندماج التجارى لدول القارة وسبل تعزيزه، ومن بينها خطوات كثيرة تتعلق بحرية الحركة وجواز السفر الإفريقى الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.
وتابعت موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى نيروبى، أنه بحسب المعلومات الصادرة من الاتحاد الإفريقى، فإن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى سيبحثون إنشاء سوق إفريقية مشتركة، بهدف تسريع التجارة والزراعة والأعمال، وأيضًا تبادل المهارات داخل القارة.
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