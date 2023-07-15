مراسل «السفيرة عزيزة» يكشف تفاصيل اليوم الثالث بمهرجان العلمين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال مراسل برنامج «السفيرة عزيزة»، إن مدينة العلمين الجديدة، شهدت انطلاق مهرجان «العلمين.. العالم عالمين»، منذ أول أمس، وكانت بدايتها بإحدى مباريات السيدات، والتى شارك فيها العديد من النجوم العالمين فى تلك الرياضة.





وأضاف أن الفعاليات التى سيجرى إطلاقها اليوم، هو استكمال لمباريات الكيك بول، ثم تحدى الجيل الذهبى، والذى سيظهر فيه عدد من اللاعبين القدامى، ككابتن عماد متعب وحسام غالى وجدو وعصام الحضرى وأحمد حسن وغيرهم من النجوم السابقين. يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن. ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.

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