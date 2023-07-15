الداخلية: زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري وذكرى 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 07:28 مساءً - بمناسبة الإحتفال (بالعام الهجرى الجديد) وذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .. فقد تقرر منحهم (زيارتين إستثنائيتين) إعتباراً من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023 .. ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .