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الداخلية: زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري وذكرى 30 يونيو

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 07:28 مساءً - بمناسبة الإحتفال (بالعام الهجرى الجديد) وذكرى (ثورة 23 يوليو) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .. فقد تقرر منحهم (زيارتين إستثنائيتين) إعتباراً من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023 .. ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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