«إكسترا نيوز»: العلاقات المصرية الكينية.. تاريخ طويل من التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا عن العلاقات المصرية الكينية، بالتزامن مع مشاركة مصر فى القمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى.





وجاء التقرير ليوضح العلاقات القوية والراسخة بين البلدين على مدار التاريخ فى النقاط التالية: دعمت مصر حصول كينيا على استقلالها عام 1963، وتطور العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، كما أجرى الرئيس السيسى زيارة إلى كينيا هى الأولى من نوعها منذ 33 عامًا. كما حرص قيادات البلدين على تطوير التعاون الثنائى فى كل المجالات، وتوافق قيادات البلدين فى الرؤى إزاء العديد من القضايا المشتركة، فيما حرصت مصر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة للشعب الكينى خلال فترات الأزمات، ويربط البلدين شريان حياة واحد وهو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء.

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