محافظ الغربية يوافق على البدء فى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، على البدء فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات جديد بجوار المصنع القديم، ضمن خطة مشروع كيتشنر، حيث سيسمح هذا المصنع بالقضاء تماماً على مشكلة النظافة فى أربعة مراكز.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم السبت، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيرى السكرتير العام، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ووجه المحافظ باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم، كما وجه باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدى بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وعقب اللقاء استمع المحافظ إلى مطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى موضوعات تخص شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الرصف، إلى جانب مشاكل ومطالب فى قطاعات التربية والتعليم، الصحة، التأمين الصحى، الإسعاف، الرى والمرور، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وحلها على الفور.