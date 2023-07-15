محافظة الجيزة يشارك بفعاليات المتحف القومى للحضارة المصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أُقيمت اليوم بالمتحف القومى للحضارة المصرية الفعالية الثقافية "تراث الجيزة" للتعريف بالتراث الشعبى لمحافظة الجيزة ومقوماتها السياحية، وذلك فى إطار أنشطة المتحف للتعريف بتراث المحافظات ودعم الأنشطة السياحية بمختلف الأقاليم وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومنصة أيادى مصر بالمحافظة.





وأكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الدور الفعال والرائد للمتحف القومى للحضارة المصرية لدعم الأنشطة السياحية وحفظ التراث الشعبى والتعريف به والترويج له كأحد أهم المقومات الجاذبة للسائحين من مختلف دول العالم.



وأضاف المحافظ أنَّ مشاركة المحافظة بتلك الفعالية تأتى فى إطار اهتمام المحافظة بدعم أصحاب الصناعات اليدوية وأصحاب الحرف والذين تزخر بهم قرى المحافظة بالمراكز والمدن والترويج لمنتجاتهم لتطوير تلك الصناعات والحرف والاستثمار الجيد لها لإثراء المنتج السياحى بمحافظة الجيزة.

وترأس وفد المحافظة المشارك بالفعالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والتى عبرت بدورها عن حماس أجهزة المحافظة والحرص على توفير الدعم اللازم للمشاركين من أبناء المحافظة لتحقيق أقصى إستفادة من الفعالية والتعريف الأمثل بكافة مقومات محافظة الجيزة الثقافية والتراثية والتى تدعم بشكل كبير حركة السياحة الوافدة للمحافظة، وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب والدكتورة نهى نبيل مدير ثقافة الجيزة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه شارك بالفعالية نخبة من أبناء محافظة الجيزة والتى ضمت فعاليتها مجموعة من الورش المختلفة التى تحتفى بتراث المحافظة منها ورشة حية تفاعلية عن حرفة تصميم الأزياء التراثية التى تشتهر بها محافظة الجيزة وورشة حية عن صناعة منتجات مختلفة من نبات الحلفا التى تشتهر الجيزة بزراعته وإعادة إستخدامه فى تشكيل منتجات صديقة للبيئة، وورشة حية تفاعلية عن حرفة السجاد اليدوى، وعرض حى للقطع الفنية المنفذة من الزجاج اليدوى والمشغولات النحاسية.

كما أكدت عبد الحليم على حرص المحافظة على رفع الوعى الثقافى لدى الأطفال من أبناء المحافظة بالتراث الحضارى لمجتمعهم من خلال إشراك 32 طفل بالتنسيق مع مديرية الثقافة بمختلف أنشطة الفعالية.

كما شملت الفعالية عرض حى لنماذج من الأزياء التقليدية للمحافظة ، ومعرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادى بالمحافظة، والتى أختتمت بعرض حى لفرقة فنية للفنون الشعبية مع عرض فيلم وثائقى عن محافظة الجيزة وماتحتفى به من آثار ومعالم سياحية.