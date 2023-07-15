فى اليوم العالمى لمهارات الشباب.. التحالف الوطنى الأهلى يطلق ورش التدريب

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم فى يوم 15يوليو من كل عام، باليوم العالمى لمهارات الشباب، وهو التاريخ الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014، إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يقوم به الشباب فى النهوض بالأمم على كافة المستويات وفى جميع المجالات.





ومنذ هذ اليوم وأصبح تزويد الشباب بالمهارات اللازمة ضرورة حتمية لا غنى عنها، وتخصيص يومًا للاحتفال بهذه المناسبة، يساهم فى خلق فرصًا بين الشباب والمؤسسات التعليمية والتدريبية فى المجالات المختلفة، لتنمية المهارات التى يحتاجها الشباب للارتقاء بمجتمعاتهم. وفى اليوم العالمى لمهارات الشباب، يعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن دعمه لملف تنمية وتطوير شباب المتطوعين لدى التحالف، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة والبرامج والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، الارتقاء بالشباب والنهوض بهم، تطوير مهاراتهم وثقل قدراتهم المختلفة.

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