عاجل-وصول الرئيس السيسى لكينيا للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ولدى وصول الرئيس السيسى، إلى العاصمة الكينية نيروبى، كان فى استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية فى كينيا. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمى بين دول القارة.

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