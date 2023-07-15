وزير التعليم يكشف مصير الطلاب أبناء المنقولين للعمل بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع الطلاب من أبناء الموظفين الذين انتقلوا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم استثنائهم من إجراءات التحويل، وتحويلهم مباشرة لمدارس فى العاصمة الإدارية.





جاء هذا فى تصريحات لوزير التعليم، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأضاف الوزير أن الوزارة تطبق حاليا النظام الإلكترونى فى عملية التحويل، لضمان الدقة والجودة، وتقليل العنصر البشرى، حتى لا يكون هناك أى نوع من الاستغلال لأى طالب أو ولى أمره فى عملية التحويل. وفعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التحويل الإلكترونى بين المدارس بجميع المحافظات، اعتبارا من أول يوليو الجارى. ومنذ مارس الماضى، بدأ الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات ومجلس الوزراء وقطاعات مختلفة على مستوى الأجهزة التنفيذية للدولة، للعمل من المقار الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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