الكهرباء: ارتفاع الأحمال لـ 34000 ميجاوات لأول مرة هذا العام

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الكهرباء والطاقة أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة: 34000 ميجاوات، وذلك لأول مرة خلال هذا العام، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة: 45700 ميجاوات، كما بلغ احتياطى القدرات الكهربائية: 11300 ميجاوات.





وأشارت الكهرباء إلى أنه يستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية. وأضافت: "يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولًا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق (طوارئ الكهرباء) الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة: (https://2u.pw/6WxowFY)".

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