الأرصاد ترد على حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "غانم" خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها "مساء DMC" المذاع على "DMC"، اليوم السبت، أنَّ أعلى درجة حرارة تسجلها مصر فى جنوب الصعيد 45 درجة، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل.
وطالبت بعدم تعرض المواطن على اشعة الشمس المباشرة فى فترة الظهيرة، وعلى المواطنين شرب المياه باستمرار أثناء فترات اليوم حتى انكسار الموجة الحرارية.
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