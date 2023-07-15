موفدة «إكسترا نيوز» ترصد أجواء ثالث أيام مهرجان العلمين الجديدة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قالت ميرفت المليجى، موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى مدينة العلمين الجديدة، إننا نستمتع بالهواء فى المدينة رغم معاناة الكرة الأرضية من أصعب أسبوع لارتفاع درجات الحرارة، كما أن الأجواء مُختلفة، لافتة إلى أنه يوجد عدد من الفعاليات منها الكرة الشاطئية.





أضافت "المليجى"، خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم شهد توافد عدد كبير من الجماهير لمشاهدة الأنشطة والألعاب الرياضية فى الكرة الشاطئية، مشيرةً إلى أن هناك بطلتين للعبة "التيك بول" سيؤدون مباراة نهائية يأتى بعدها توزيع الجوائز. وتابعت موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى مدينة العلمين الجديدة، أن الأسر تأتى معًا لحضور الفعاليات بجميع الأعمار. وأشارت إلى أن التيك توكر العالمى "نويل روبنسون"، دخل الملاعب وكانت مفاجأة جميلة، حيث أدى بعض الرقصات مع الجمهور المتواجد، وهذا ترويج هائل للسياحة المصرية.

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