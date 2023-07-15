خبير لـ«إكسترا نيوز»: ضم المرأة المعيلة لـ«تكافل وكرامة» يحسن مستوى المعيشة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عبدالعظيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، ببرنامج "نون القمة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذا القرار سيسهم فى تحسين مستوى معيشة هذه المرأة والأسرة ومن تعولهم، وهى نقطة فى غاية الأهمية.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن احتياج هذه المرأة للدعم من الدولة احتياج ضرورى وماس جدًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار استمرار لبرنامج اهتمام ودعم الدولة المصرية للمرأة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أن التعديل تضمن استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وتحتاج أيضًا إلى دعم نقدى، نظرًا للظروف التى تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.
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