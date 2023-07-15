جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، الاشادات بالمهرجان، حيث إنه يستهدف استقطاب السياح من كل بقاع العالم، وفرصة ضخمة لجذب الاستثمارات ويحقق فوائد اقتصادية.
من المتوقع، أن يستقبل مليون زائر من الخارج لمتابعة الفعاليات، فيما أشاد السائحون المشاركون ووصفوه بـ "كرنفال يليق بمصر"، كما أشاد رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور بجمال وهدوء العلمين ودعا لزيارتها، ويجمع المهرجان أكثر من 12 نشاطًا ترفيهيًا لمدة 44 يومًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا العلمين الجديدة.. إشادات واسعة بالانطلاقة القوية للمهرجان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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