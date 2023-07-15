هنا العلمين الجديدة.. إشادات واسعة بالانطلاقة القوية للمهرجان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، الاشادات بالمهرجان، حيث إنه يستهدف استقطاب السياح من كل بقاع العالم، وفرصة ضخمة لجذب الاستثمارات ويحقق فوائد اقتصادية.

من المتوقع، أن يستقبل مليون زائر من الخارج لمتابعة الفعاليات، فيما أشاد السائحون المشاركون ووصفوه بـ "كرنفال يليق بمصر"، كما أشاد رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور بجمال وهدوء العلمين ودعا لزيارتها، ويجمع المهرجان أكثر من 12 نشاطًا ترفيهيًا لمدة 44 يومًا.