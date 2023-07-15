عاجل.. الرئيس السيسى يوجه كلمة لرئيس وشعب كينيا فى سجل الزائرين

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكينى الشقيق فى سجل الزائرين، فى مستهل زيارته لكينيا للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.





وقال الرئيس فى كلمته: "يسعدنى أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال." وأضاف "أعرب عن سعادتى لتواجدى بالعاصمة الكينية نيروبى، متمنياً لأخى فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم."

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