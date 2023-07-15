الرئيس السيسى يدوّن كلمة للشعب الكينى فى سجل الزائرين بمستهل زيارته نيروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 11:30 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وكتب الرئيس السيسى،"يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال.وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم."