وزير العدل يعتمد أكبر حركة تغييرات للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 12:30 صباحاً - اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل، أكبر حركة تغيرات للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك لمدة عام اعتبار من يوم 1 يوليو الجارى وحتى يوليو 2024.

وشملت الحركة ندب ثلاث مدريين جدد للادارات العامة للتفتيش الفني الثلاثة، وهم الدكتور السيد فرج مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومحمد شفيق مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى وعمرو العربي مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي.

وقال الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق إن حركة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التى اعتمدها وزير العدل استندت على 5 محاور رئيسية وهى:



أولا: الدفع بعدد كافي من الأعضاء الفنين الجدد ذات الخبرة والكفاءات العالية لسرعة الانجاز



ثانيا: تعيين مديري إدارات التفتيش الفني الثلاث من جيل الشباب



ثالثا: تعيين وكيلين لكل إدارة من ادارت التفتيش الفني الثلاث لسرعة انجاز الملفات والتصدي لكافة الموضوعات



رابعا: تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمفتشين بحيث تغطي كافة مكاتب الجمهورية لسرعة المتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة والانتشار السريع في كافة

المناطق والمحافظات والمراكز



خامسا: روعيت في الحركة الكفاءة العالية والقدرة على التعامل واتخاذ القرارات المناسبة والسيرة الذاتية الطبية

من جانبه التقى المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، عقب اعتماد الحركة بديوان عام وزارة العدل، بكل من الدكتور جمال ياقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري وسناء محمود الأمين العام ومديري الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث ومحمد الياس مدير مكتب تملك غير المصريين.

ونقل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لهم تحيات وزير العدل حيث قدم للدكتور "جمال يقوت" التهنئة على تجديد الثقة فيه للمرة الثامنة على التوالى كما قام بتهنئة مديري التفتيش بحركة التفتيش الجديدة.

ووجه مساعد وزير العدل الحضور بضرورة متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل العقارات فى مصر، وتنفيذه على أكمل وجه وإزالة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه تطبيقه وتكثيف المرور على مأموريات الشهر العقاري ومتابعتها والوقوف على المشاكل التي تواجه المتعاملين مع الشهر العقاري والتوثيق، كما وجه بضرورة تشجيع الاستثمار العقاري من خلال وضع حزمة تيسيرات للسادة المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وكذا الأجانب غير المصريين الراغبين في تملك وحدات سكنية خاصة بهم وبذويهم، فضلا عن ضرورة التوسع في منظومة الشباك الواحد وفتح الفروع المميكنة التي تعمل بنظام التحول الرقمي وتؤدي الخدمات المميزة للمواطنين طوال ساعات اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا.

وأشار المستشار أشرف حجازى، إلى ضرورة استعداد قطاع الشهر العقاري والتوثيق بكافة امكانياته البشرية والتقنية وانتقاء افضل العناصر للقيام بالتأييدات الرئاسية والتي تعد شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما وجه بضرورة الانتهاء من جميع المستحقات المالية وصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة العاملين المحالين على المعاش وضرورة تعزيز موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.