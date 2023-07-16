حكم التهنئة بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء، أنه لقد أَلَّفَ جماعة من العلماء كتبًا فى استحباب التهنئة عند حصول النعم –ومنها تجدد الأيام والنعم على الناس-؛ كالحافظ ابن حجر العسقلانى في: "جزء التهنئة فى الأعياد"، والحافظ الجلال السيوطى في: "وصول الأمانى بأصول التهاني"، والعلامة الزرقانى في: "رسالة فى التهنئة والتعزية والإصلاح بين الناس".

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