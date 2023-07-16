مساء dmc- رئيس «شؤون البيئة» يكشف تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة بالمطرية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة معروضة فى محل أسماك بالمطرية، قائلًا إنه تم إنقاذ السلحفاة المعروضة، وكانت فى حالة سيئة، ويُجرى إعادة السلحفاة إلى بيئتها البحرية المناسبة.





وأضاف "أبوسنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم التحرك سريعًا فور رصد الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إنه أنه تم التوجه لمكان الشكوى ووجدنا السلحفاة.

وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة، أن السلحفاة ذات الرأس الكبير تُعتبر من السلاحف النادرة، ومدرجة على جدول الحيوانات المُهددة بالإنقراض، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من فرع القاهرة مع قطاع المحميات، ومع محافظة القاهرة لإنقاذ تلك السلحفاة.

وأوضح أنه يوجد 7 أنواع السلاحف النادرة المهددة بالانقراض على مستوى العالم، ومصر لديها 5 أنواع منها، وتعيش فى البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه تم الحصول على السلحفاة بطريقة غير شرعية، حيث تم اصطيادها وهذا غير مقبول.