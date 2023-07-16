جدة - نرمين السيد - ونوه المتحدث فى تصريحات له، بأن حجم التطوير في شبكات الكهرباء كبير للغاية، كما أنه بفضل مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء لم نقم بتخفيف الأحمال.
وذكر بأنه قبل 2014 كان هناك عجز في الشبكة الكهربائية لكن الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية.
وتابع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في استخدام أجهزة التكييف، ولأول مرة نصل إلى حمل قدره 34 ألف ميجاوات، وهذا الأمر لم يؤثرعلى الشبكة بأي شكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: استقرار توزيع الكهرباء بأنحاء الجمهورية.. ولم نجر تخفيفا للأحمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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