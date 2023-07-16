بسام راضى: مصر بذلت مجهودا كبيرا من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا، إن مجلس الشيوخ الإيطالى يولى قضية الهجرة غير الشرعية اهتماما كبيرا، منوها بأن مصر بذلت مجهودا كبيرا من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية وهذا المجهود يستحق أن يراه العالم بأكمله.





وأضاف راضى، فى تصريحات تلفزيونية: "تلقيت دعوة من مجلس الشيوخ الإيطالى لعرض وجهة نظر مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية"، مشيدا بأن مصر نجحت فى إيقاف أى موجات هجرة من السواحل الشمالية منذ سنوات.

وأشار إلى أنه لأول مرة يلقى سفير أجنبى كلمة عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية فى مجلس الشيوخ الإيطالي.

وأوضح أن من يتسلل إلى ايطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي، مبينا أن هناك دولا مجاورة لا تنعم بالاستقرار والأمن المتوفر فى مصر لتأمين سواحلها.

وشدد على أن غياب التنمية الاقتصادية فى معظم الدول الإفريقية أحد أسباب الهجرة غير الشرعية، داعيا إيطاليا إلى أن تقود اتجاها داخل الاتحاد الاوروبى لبلورة مشروعات ضخمة فى إفريقيا تخلف فرص عمل وتمنع الهجرة الغير شرعية.

ونوه بأنه وجد استحسانا من مجلس الشيوخ الإيطالى لفكرة دعم مشروعات البنية التحتية فى إفريقيا ، كما أن عودة الاستقرار والأمن فى الدول الإفريقية أهم العوامل التى تواجه الهجرة غير الشرعية.

وحول انتخاب مصر رئيسا للجنة المالية لمنظمة الفاو فى روما، قال إن انتخاب مصر رئيسا للجنة العالمية للفاو يؤكد مكانتها الكبيرة، كما أن هناك شهادة دولية بالمجهود الضخم للحكومة فى قطاع الزراعة.

وتابع أن هناك جهودا كبيرة من السفارات المصرية لشرح ما يحدث فى مصر من مشروعات ضخمة تخص الفاو.

وقال "إننا تقدمنا بالانتخابات الرئاسية للجنة وتم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة المالية التى تحكم نشاط الفاو المالي".