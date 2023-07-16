السفير المصرى فى كينيا: عززنا العلاقات مع نيروبى في جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير -خلال لقاء تليفزيونى مساء السبت- أن العلاقات المصرية- الكينية متجذرة, مشيرا إلى أننا "نشهد نقلة جديدة فى العلاقات المصرية الكينية والتنسيق السياسى على أعلى مستوى".

ونوه بأن هناك زيادة فى عدد الرحلات الجوية بين مصر وكينيا خلال الفترة الأخيرة, كما ندرس مع كينيا توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة, وسنحتفل قريبا بالعيد الستينى للعلاقات المصرية-الكينية.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه القارة الإفريقية, مما ينعكس على التجارة البينية بين دول القارة, وأوضح أن الأزمة الروسية-الأوكرانية والاضطراب فى سلاسل الإمداد, جعل القارة تدرك أهمية الاعتماد على الذات بشكل أكبر.

وأشار نصرالدين إلى أن إفريقيا أكبر قارة فى العالم مساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية, كما أنها تمتلك مصادر وموارد متجددة لتوليد الطاقة, وتستطيع أفريقيا أن تنتفع من حصتها من الكربون فى صورة دعم لاستغلاله فى التنمية.

وأوضح أن مصر حرصت خلال قمة "كوب 27" على وضع الأولويات الإفريقية على أجندة القمة واستطاعت الخروج بعدد من المبادرات وأهمها صندوق الخسائر والأضرار.

وأكد أن ارتباط مصر بإفريقيا لا يمكن التقليل منه أو التشكيك فيه, مضيفا أننا نحاول دفع الدول الافريقية للتعاون والتركيز على أهدافنا, كما أنه يجب أن تكون القارة الأفريقية طرفا فاعلا مع دول العالم.