تضامن الإسكندرية توجه فريق إغاثة لمعاينة عقار باكوس

جدة - نرمين السيد - وقالت ماجدة جلالة، إن المديرية تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط شرفتى الطابق الثانى والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس فى نطاق حى شرق الإسكندرية،

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