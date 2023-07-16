اليوم.. وزارة التربية والتعليم تنتقل كليا للعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على مديرى المديريات التعليمية، يفيد بانتقال مقر عمل ديوان عام الوزارة إلى المقر الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 16/ يوليو 2023.





يأتى هذا تنفيذا لما جاء بالكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء، بشأن انتقال الوزارات بشكل كلى للعاصمة الإدارية الجديدة. ومنذ مارس الماضى، بدأ الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات ومجلس الوزراء وقطاعات مختلفة على مستوى الأجهزة التنفيذية للدولة، للعمل من المقار الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفى سياق متصل، وجهت الوزارة مديرى التعليم الثانوى بالمديريات والإدارات التعليمية ومديرى المدارس الثانوية، بمراعات توجيه أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون فى استعاضة الجهاز اللوحى (التابلت) للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، على أن يتم التواصل مع مدير إدارة رقابة المخزون السلعى، نجاة عمران، على الرقم التالى 01110086280، للاستفسار عن كيفية إنهاء إجراءت استعاضة التابلت تسهيلا للإجراءات الخاصة بهم قبل الحضور لمقر الوزارة الجديد تسهيلا عليهم.

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