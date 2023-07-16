" الأرصاد الجوية " : ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 09:30 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية الغربية معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .