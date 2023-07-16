الأرصاد: درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى اليوم 40

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المرتفع الجوى يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد فى الجو فى طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.

وأضافت أن المرتفع الجوى يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يساعد على رفع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى فى الظل 38 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 40 درجة مئوية.

كما توقعت استمرار تجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك 45 درجة مئوية.