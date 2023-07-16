جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المرتفع الجوى يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد فى الجو فى طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة فى عملية التنفس.
وأضافت أن المرتفع الجوى يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يساعد على رفع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى فى الظل 38 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 40 درجة مئوية.
كما توقعت استمرار تجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك 45 درجة مئوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى اليوم 40 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.