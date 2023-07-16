محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد نيابة عن الرئيس.. الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - يشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد.



جدة - نرمين السيد - يشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد. ومن المقرر إقامة الاحتفال يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب بمسجد الامام الحسين، بحضور لفيف من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.

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