انقطاع مياه الشرب شرق الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال صيانة الكهرباء برافع جيهان، مما يؤدى الى إنقطاع المياه عن مناطق دوران جيهان وخليل حمادة و شارع جمال عبد الناصر حتى العيسوى ، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال التوسعة والنقل.
وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجه يرجى الاتصال على رقم 125 من اى خط أرضى او على 035815700.
وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.
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