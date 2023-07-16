تنسيق الجامعات 2023.. مكان أداء اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 يوليو 2023 10:31 صباحاً - كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عن خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات 2023، وذلك بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 يوليو.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، تؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

وفيما يخص أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية.

ويؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة" يؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان". كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.