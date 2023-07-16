بدء أعمال قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بمشاركة السيسى

جدة - نرمين السيد - تعقد القمة بمشاركة 13 دولة إفريقية منها خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة.

ويلقى الرئيس السيسى كلمة خلال القمة يستعرض فيها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد.

كما يلقى الرئيس السيسى كلمة ثانية بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية بالقمة لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال قمة "كوب 27" بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى والذى يعد مكسبا تاريخيا للدول النامية ومن بينها الإفريقية.

وسوف يعقد الرئيس السيسى مباحثات مع الرئيس الكينى ويليام روتو على هامش القمة تتناول آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقى المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج فى القارة.

وقد تم استخداث قمة منتصف العام التنسيقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمى بين دول القارة، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى، والذى تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقى كلمات لرئيس المفوضية الإفريقية موسى فكى محمد، ورئيس كينيا ويليام روتو، ورئيس جزر القمر غزالى عثمانى الذى تترأس بلاده الاتحاد الإفريقى تتناول سبل تعزيز التكامل التجارى بين دول القارة وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وعقب الجلسة الافتتاحية سوف تلتقط صورة جماعية لزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية المشاركين فى الاجتماع التنسيقى، تليها جلسة مغلقة تتناول الوضع الحالى للتكامل القارى يتحدث فيها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، ورئيس النيجر محمدو إيسوفو الذى يترأس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيث سيستعرض تقريرا يتناول الخطوات التى اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتتضمن الجلسة المغلقة أيضا كلمات لرؤساء التكتلات الاقتصادية الإفريقية تتناول سبل تحقيق التكامل التجارى بالقارة، كما ستركز الجلسة المغلقة على الإنجازات التى حققتها مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" ودورها فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى وتحقيق أهداف أجندة 2063.

وتعقد جلسة بعد ظهر اليوم الأحد بعنوان "البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق: تحديات وفرص التكامل الإفريقى" تليها جلسة حول مبادرة بنك التنمية الإفريقى يتحدث فيها رئيس البنك أكينومى أديسينا حول مبادرات البنك التنموية بالقارة الإفريقية.

وسوف يتحدث رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقى غزالى عثمانى فى الجلسة الختامية لإعلان التوصيات النهائية الصادرة عن القمة.

وذكر بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقى أن المشاركين فى القمة سوف يبحثون سبل إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الإفريقية.