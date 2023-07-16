انطلاق القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى بحضور السيسى.. بث مباشر

جدة - نرمين السيد - تعقد القمة بمشاركة 13 دولة إفريقية منها خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة. ويلقى الرئيس السيسى كلمة خلال القمة يستعرض فيها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد". كما يلقى الرئيس السيسى كلمة ثانية بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية بالقمة لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال قمة كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى والذى يعد مكسبا تاريخيا للدول النامية ومن بينها الإفريقية.

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