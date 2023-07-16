«الرعاية الصحية»: حملة «اطمن على ابنك» تستهدف فحص 252 ألف طالب بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الفحوصات الطبية التى تجرى لطلاب المدارس، ضمن حملة (اطمن على ابنك)، التى أطلقتها الهيئة للاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوى، وذلك بمحافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية».





وأوضح بيان الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضى كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، بصرية، سمعية، أسنان، وتحاليل شاملة صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى، التى تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلى والبدنى والفكرى.

وأشارت الهيئة، إلى أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلى والفكرى، التى تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وهو ما يسهم فى الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن حملة "اطمن على ابنك" للكشف الطبى على أطفال المدارس للعام الدراسى 2024/2023، تستهدف إجراء الكشوفات لأكثر من 252 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية».

ولفت إلى أن حملة اطمن على ابنك تستهدف فى محافظة بورسعيد الكشف الطبى على ما يقرب من 46 ألف طالب وطالبة، بينما تستهدف فى محافظة الأقصر أكثر من 88 ألف طالب وطالبة فى المراحل الدراسية المختلفة، فيما تستهدف بمحافظة الإسماعيلية إجراء الفحوصات الطبية السالف ذكرها لأكثر من 118 ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

وذكر أن الحملة تأتى تكاملا واتساقا مع المبادرات الرئاسية التى جرى إطلاقها فى مجال الصحة، التى شملت مبادرات (القضاء على فيروس سى بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة).

ونوه بسعى الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازى مع تلك المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، حول ضرورة اتباع أنماط حياة صحيةبما فيها التغذية الصحية السليمة للأطفال، لحماية الأطفال من الإصابة بأى أمراض محتملة.

وألمح إلى تحويل الحالات المصابة بأى من الأمراض التى تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس، إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظات الثلاث سالفة الذكر، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، وتسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب فى السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المتبعة وفقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 136 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث.