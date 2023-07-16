عاجل.. وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد الاجتماع التنسيقى للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وبدأت صباح اليوم الأحد أعمال قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة بمشاركة 13 دولة إفريقية منها خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة.

ويلقى الرئيس السيسى كلمة خلال القمة يستعرض فيها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية النيباد.

كما يلقى الرئيس السيسى كلمة ثانية بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية بالقمة لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال قمة "كوب 27" بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى والذى يعد مكسبا تاريخيا للدول النامية ومن بينها الإفريقية.

وسوف يعقد الرئيس السيسى مباحثات مع الرئيس الكينى ويليام روتو على هامش القمة تتناول آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقى المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج فى القارة.