بعد قليل.. ندوة تثقيفية للتعليم وقوات الدفاع الشعبى لتوعية الطلاب بالانتماء

جدة - نرمين السيد - تعقد الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، بعد قليل، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء وليد حامد الحماقى، قائد قوات الدفاع الشعبى، على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.





تأتى الندوة فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والقوات المسلحة، لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية. ويحاضر فى الندوة، الشيخ الحبيب على الجفرى، حول الانتماء فى الأوطان، كما تتحدث الدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن الأمن السيبرانى ودوره فى الولاء والانتماء للوطن. وتتضمن الندوة فقرات للإلقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضا مسرحيا بعنوان "الجمهورية الجديدة"

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